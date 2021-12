Teadlased avastasid, mis aitab PMSi vastu

Uuringus osalesid 1000 Skandinaavia naist vanusevahemikus 18–49 ning selgus, et need, kelle elukohta ümbritses rohkesti rohelust, kogesid PMSi leebemalt. Neil oli vähem ärevust, depressiooni, unehäireid, rindade valulikkust ja kõhugaase enne päevi.

Uuringus taheti kindlaks teha, kas PMSi mõjutavad looduse lähedal elamine, kehamassiindeks, õhusaaste ja füüsiline liikumine. Rohelus vähendas ennekõike psühholoogilisi vaevusi, mis tõestab taas, et loodus mõjub vaimsele tervisele hästi ja leevendab stressi. Põhjus seisneb selles, et rohelus vähendab kortisoolitaset kehas, mis tõuseb stressiga ja tugevdab seega PMSi, kirjutab The Guardian.