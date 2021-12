Mehe kroonilisel ninakinnisusel oli üliharuldane ja ootamatu põhjus

Arsstide sõnul pöördus 38-aastane patsient New Yorgi kliinikusse, kaevates püsiva ninakinnisuse üle. Mees muretses, et parem ninasõõre on pidevalt ummistunud. Patsiendi läbi vaadanud kõrva-nina-kurguarst tuvastas, et tal on ninna kasvanud lisahammas.