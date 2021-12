MIS JUHTUS? ⟩ Annetusi koguv William Koval jäi rahatuks: põmm! Kohtutäiturid võtsid kõik täiesti nulli

Oma Facebooki lehel postitatud videos räägib Koval, kuidas lumesajuga autot juhtides avastas, et kojamehed pühivad halvasti ning soovis tanklast uusi kojamehi ja aknapesuvedelikku osta. Maksma hakates sai mees halva üllatuse osaliseks. «Üllatus, üllatus! Kohtutäiturid tegid arved täiesti tühjaks. Põmm! Kõik oli nulli võetud!»



Koval ei saanud kohe aru, mis lahti on, alles uurides selgus põhjus. «Mõtlesin, et mis värk on, aga tuleb välja, et need on meeleavaldustelt saadud trahvid, mis maksmata on. Ja selle eest siis naglalt võetigi kõik ära.» Aga mees ei lase nördimusel võimust võtta ja lisab sarmika naeratusega, et ju siis pidigi nii minema.



Kas enne arve arestimist eelnevaid märguandeid või meeldetuletusi ei tulnud?