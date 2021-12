Esimene teadaolev roboti-liiklusummik Tallinnas Ristiku tänaval on levinud üle maailma

Kui Eestis on Starshipi pakirobotid teada-tuntud, siis suhtlusportaali Reddit kasutajates tekitavad robotid hämmeldust: imestatakse, kas tõesti saab kusagil toitu ja pakke juba robotitega koju tellida, ning nenditakse, et Eestis on tõeliselt futuristlikke nähtusi. On ka neid kasutajaid, kes kahtlevad selles, kas on mõistlik roboteid lumega välja saata, küsides, et ehk tuleks edaspidi roboti rehvid vahetada suuskade vastu välja?