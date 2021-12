Jõulueelse perioodi igaks päevaks kingitusi sisaldav kalender on valmistatud Chaneli parfüümi nr 5 ikoonipudeli kujulisena. Kalendris on 27 nummerdatud karpi 5-31 detsembriks. Pärast pakendi imetlemist otsustas blogija avada mõned aknakesed.

«Number üheksa tundub paljulubav, nii et ma vaatan seda.» Peale avamust naise elevus kahanes järsult. «See peab olema nali. Kleepsud, päriselt? Kas see on huumor?» hüüatab video autor, vaadates petlikult suurt kingikarpi.