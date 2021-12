Eva Truuverk elektrihinna tõusust: on aeg astuda uutesse kingadesse

Eva Truuverk usub, et hoolib keskkonnaga seotud teemast tänu oma lapsepõlvekodule, mis asus eemal linnakärast ja kiirest tempost. «Kasvasin üles Saaremaal - läbinisti vabana ja looduses ringi joostes. Keegi meie üle arvet ei pidanud ja seiklesime ringi nii nagu tahtsime. Usun, et tänu sellele olen täna täpselt selline inimene nagu olen. Täna ma Saaremaad igapäevaselt ei igatse. Mulle piisab mere ääres olemisest ja Tallinnas on see võimalus õnneks olemas. Olen selles suhtes tubli - olen mõttes rändaja ja suudan end ette kujutada kohtadesse, kus olla tahaksin,» mõtiskles ta.

Truuverk on olnud üks korraldajatest «Teeme ära!» kampaanial ning samuti ka Maailmakoristuspäeval. Tulihingelise maailmaparandajana on teda tunnustatud tiitlitega Aasta Kodanik ja Aasta Naine. «Ma tahaks loota, et ma inspireerin inimesi. Kui sul mõtteid ja häid ideid, siis on vahva valgustada ja julgustada enda kõrval olevaid inimesi. Ühtepidi on see privileeg, teisalt on see kindlasti ka tegevus, mida lihtsalt tuleb teha,» sõnas ta.

Truuverk on muuhulgas aktiivne tennisemängija ning oma klubiga «Reval Ladies» on ta samuti roheteemade eest väljas. «Võitsime oma klubiga tänavuse Aasta Tenniseteo tiitli. Tänu sellele, et ma igapäevaselt Rohetiigri töökorraldusega tegelen, siis minu kallid tenniseklubi kaaslased otsustasid samuti midagi keskkonna jaoks panustada. Nii saigi algatatud aktsioon, mille kohaselt korjame Eestis kokku kõik kasutatud tennisepallid! Keskmiselt mängitakse ühe tennisepalliga kuni kolm korda ja see visatakse täiesti puhtana olmeprügi hulka. Otsustasime, et korjame need pallid kokku. Kui kellegil on hea mõte, mida nende kümnete tuhandete pallidega teha - andke sellest meie tenniseklubile teada,» sõnas ta.

«Hetkel on plaanitud nii, et kogutud tennisepallid saadetakse Taani. Seal on üks tehas, mis kasutab palle mööbli tallaaluste tootmisel. Need alused on loodud selleks, et põrandaid kriipimise eest hoida. Minu hinnangul on see väga hea näide ringmajandusest. Kui on olemas fraktsioon, mida saab puhtalt kokku korjata, siis saab seda ka kusagil teisel elualal ära kasutada,» avaldas Truuverk.

Truuverk osales hiljuti Glasgow kliimakonverentsil, kus ta käis inspiratsiooni kogumas meie kõigi puhtama tuleviku huvides. «Kui räägime inimeste arvu kohta saastamises, siis Eesti on selles osas üks maailma tippriike. Kõik muutused algavad iseendast. Isegi Ema Theresa on öelnud, et kui iga inimene pühiks puhtaks enda uksetaguse, siis oleks maailm puhas. Peame tegema oma osa ja ei saa koguaeg teistele näpuga näidata stiilis, et «kui sina enne ei tee, siis mina ei hakka üldse tegema». Kõik taandub isiklikule otsustusele ja vastutusele. Me ei saa suurriike, näiteks Indiat, kuidagi kiiremini või aeglasemalt tegutsema sundida. Saame teha ise, õiges tempos ja saame olla ka teistele eeskujuks,» sõnas eesrindlik roheteemade eest võitleja.

Viimasel ajal on paljud süüdistanud elektrihinna kallinemisel just rohepööret. «Seda kindlasti teha ei saa. Hind on ainult seetõttu kõrge, et me pole ise veel uutesse kingadesse astunud...teisisõnu, pole uusi lahendusi valmis ehitanud. Kui meil oleks täna olemas piisav taastusenergia võimsus, siis meil seda probleemi hetkel ei oleks. Oleksime pidanud juba kümme aastat tagasi selle probleemiga tegelema,» lisas ta.

«Kui me veel kümmekond aastat tagasi olime rohepöörde eitamise faasis, siis täna oleme astunud kindlasti sammu edasi. Oleme jõudnud sõnade tegemise faasi. On olnud palju kriitikat, mille kohaselt Glasgow kliimakonverentsil tehti vaid suuri sõnu - kuid see on parem kui mitte midagi! Meil on täna olemas õiged kanalid ja hea suhtlusvõrgustik. Me teame, kes räägivad näiteks Euroopa Liidu, India ja USA eest. Need inimesed on omavahel füüsiliselt kokku saanud. Kõige õiged liinid on töös ja usun, et peagi jõuame reaalsete plaanide ning tegudeni,» rääkis Eva Truuverk optimistlikult raadio Elmar saates «Ikigai».