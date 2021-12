ÜRO peasekretär: omikroni levikust tulenevad piirangud on ebaõiglased ja ebatõhusad

«Arvestades, et viirus ei tunne riigipiire, on mis tahes riiki või piirkonda isoleerivad reisipiirangud ebaõiglased, repressiivsed ja ebatõhusad,» kirjutas peasekretär.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) erakorraliste haiguste üksuse tehnilise rühma juhi Maria Van Kerkhove sõnul on koroonaviiruse nakkuse uus omikronitüvi tuvastatud juba 38 maailma riigis. Domineeriv on endiselt delta tüvi. Nakkuste arvu suurenemist täheldatakse seni peamiselt Aafrikas.