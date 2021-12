28-aastane Madison Highland ütles, et tal oli lapsena lähedane sõber Chad. Nende vanemad said samuti sõpradeks ning pered hakkasid koos palju aega veetma. Pärast viit aastat kestnud tihedat suhtlust pidi üks pere kolima ning laste side katkes. «Kuna meil ei olnud mobiiltelefone, ei saanud me ühendust hoida,» selgitas Madison.