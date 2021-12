Nüüd on ta paljastanud, et tal on väga palju puudega kliente. Tema esimesel kliendil oli ajuhalvatus ning ta ei suutnud kõneleda. «Kuid ta oskas väga hästi oma soove edasi anda. Ta küsis otse, kas ma oleksin nõus kohtuma ratastoolis inimesega. Ma ütlesin, et pole probleemi ja läksin tema juurde,» kirjeldas Olive, et nad suhtlesid mehega kirja teel. «Ta joonistas oma peaga tähti õhku.»