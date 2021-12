VAATA ⟩ Tiina Talumehe moeetendus meelitas kokku palju kuulsaid kaunitare

«See oli minu elu esimene kord kui ma jõudsin Tiina Talumehe showle,» räägib temperamentne lauljatar Laura (Mikker) Prits. «Ja ma olin ikka väga üllatunud! Ma võiksin pea iga asja kohta öelda, et ma kannaks seda! Need elemendid olid hästi ägedad - rõhutasid just seda, mida mina kehas armastan rõhutada, pihta ja õlajoont. Tiina pani kokku naiselikkuse ja jõu - täpselt seda ma hindan.»