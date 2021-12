Mures naine: mu poiss-sõber jagab voodit oma emaga

Ema ja poja lähedusest häiritud, küsis naine internetist nõu. «Ma ei tea, mida teha. Mul on tunne, et me oleme kolmekesi suhtes. Sain sellest mõnda aega tagasi teada, et nad ühes voodis magavad, ja tundsin end superimelikult. Peika sai mu peale vihaseks ja ütles, et nende kultuuris on normaalne, et emad ja pojad on lähedased. Kui ma küsisin, et kas ta ema isaga kahekesi ei maganud, siis ta ütles, et muidugi mitte.»