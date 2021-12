NÄDALA MOOD ⟩ Tiina Talumees andis välja uued ordenid

Moelooja Tiina Talumehe nimi Eesti moemaastikul on naiseliku moekunsti sümbol. Kuid sel sügisel üllatas meister militaarsuse, maskuliinsuse ja tavalisest märksa jõulisema kollektsiooniga. Kas elame ajas, mil naine vajab kehakattes rohkem konkreetsust, et end selle kaitsvas rüpes turvaliselt tunda? Või on koroonaaeg võrreldav sõjaajaga, mis vajutab kogu elurütmile ja muuhulgas ka moele selge praktilisuse pitseri?