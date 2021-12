Jõulud on saabumas ning paljud varuvad oma lähedastele juba kingitusi. Õige kingitus on hästi läbi mõeldud ja soetatud just spetsiaalselt talle mõeldes. Siiski on ka ebaõnne toovaid kingitusi, mida ei tohiks jõuluvanakotti poetada.



Alt leiad nimekirja kingitustest, mis meelitavad ligi kurje vaime, ebaõnne ja teisi mittepanustavaid kogemusi. Neid uskumusi on edasi antud põlvede kaupa, millest igaühel on ainulaadne põhjendus. See nimekiri on tõeline elupäästja neile, kes tahavad üllatusega ämbrisse astumist vältida.