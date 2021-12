Lähedases suhtes on lihtne paisata välja, mida sülg suhu toob. See tundub hea märgina: me oleme lähedased ja tunneme end nii mugavalt üksteise seltsis, et pole vaja end tagasi hoida. Tegelikult võivad aga hooletult öeldud sõnad teise hinge sügava haava lõigata, mis rikub suhet.