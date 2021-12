Steroidide ülemäärane tarvitamine suurendab vägivaldsust

Meessuguhormooni üle doseerimine on omaalgatuslike tarvitajate seas tavaline

Agressiivsus on kõrge testosteroonitaseme levinud kõrvaltoime

Eestis on *anaboolsete steroidide väärkasutajate hulk viimase kümne aasta jooksul selgelt kasvanud, kinnitab Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliiniku arst dr Kristjan Pomm. Omaalgatuslikul steroidide kasutamisel on annused ohututest doosidest aga kuni kümme korda suuremad ning üledoseerimise üks kõrvaltoimetest on suurem ärrituvus ja agressiivsus, samuti viljatus ja riskid südame-veresoonkonnale.

Steroidide kasutamine on liiga normaliseeritud

*Anaboolsed steroidid tõstavad kehas meessuguhormoonide ja selle metaboliitide hulka, mille üks rolle on vastutada lihaskasvu eest. «Meessuguhormoonide tase mehe kehas mõjutab ka tema vaimset, kognitiivset võimekust, samuti suguiha ja erektsiooni. Aga peamine osa steroidide väärkasutusest tuleneb sellest, et mehed tahavad, et nende lihasmass oleks suurem ja nad otsivad ise võimalusi nende hormoonide taset kehas tõsta,» selgitab Kristjan Pomm.

Meestearst Kristjan Pomm hoiatab: «Kui meessuguhormooni taset tõsta ülemäära, võtta kõike üledoosides, mis on omaalgatuslike tarvitajate puhul tavaline, siis tekib agressiivsus, kergesti ärrituvus ning pikaajalisel tarvitamisel probleemid ka seksuaaltervisega.» FOTO: Erakogu

«Teine grupp mehi, kes hakkavad ise steroide kasutama, on 40-60. eluaastates mehed, kelle senine elustiil ei ole kõige tervislikum olnud. Nad on ülekaalus, mille tõttu on hakanud nende meessuguhormoonide loomulik tase langema, neil on vähem energiat, võivad tekkida erektsioonihäired. Kui nad guugeldavad internetis või reisivad teistes riikides, siis jõuavad nendeni reklaamid stiilis: «Kasuta steroide, tunne end uuesti mehena». Ehk steroidide kasutamise teele võib viia ka soov püsida nii seksuaalse kui füüsilise võimekuse mõttes igavesti noor. Inimlikult on arusaadav, miks tekib soov steroide kasutada, aga sellega võetakse siiski suuri terviseriske, mis võivad olla ka kurbade tagajärgedega,» lisab Pomm.

Tema sõnul on steroidide kasutamine liiga normaliseeritud. «Tundub, et see on normaalne elustiili osa, et justkui mingist vanusest peaksidki mehed hakkama steroide süstima, et säilitada oma mehelikkus, hea lihastoonus, seksuaalne võimekus. Sageli soovitakse võidelda ka vananemise vastu: moodne mees ei taha ju vanemaks jääda. See on nooruse kultus, et kõik peab säilima nii, nagu oli 20. eluaastates,» räägib Pomm.

Kõik tervisemõjud ei ole tagasipööratavad

Meestearsti juurde lähevad mehed tihti siis, kui neil on tekkinud mure viljatuse ja laste saamisega. Liiga sageli selgub, et aastaid tagasi või veel hiljutigi on pikaajaliselt manustatud suuri annuseid steroide. «Kui meessuguhormooni koguaeg peale süstida, ei pruugi mehe keha ise enam meessuguhormooni toota. Ning enam ei toimi ka need hormoonsüsteemi osad, mis reguleerivad omakorda näiteks mehe munandite tööd. Selle tulemusena võibki juhtuda, et mehe keha ei tooda enam meessuguhormoone ega seemnerakke, tekib viljatus,» selgitab meestearst.

Pärast steroidide kasutamise lõpetamist taastub mehe normaalne hormonaaltelg heal juhul poole aasta jooksul. Seda siis, kui annused ei ole olnud väga suured ja neid ei ole kasutatud pikaajaliselt. «Mõnel juhul võtab taastumine mitu aastat. Aga tõenduspõhine teadmine ütleb, et päris samale tasemele hormoontelg ei taastugi. Väike negatiivne mõju jääb ikka alles,» räägib Pomm.

Aga kui annused on olnud suured ja steroide on kasutatud kaua, siis ei pruugi endine süsteem üldse taastuda. «Ka minu praktikas on olnud juhtumeid, kus inimesed on kasutanud aastaid väga suures koguses erinevaid hormoonsüsteemi mõjutavaid ravimeid ning sellega endale pöördumatut kahju teinud. Neil ei jäägi üle muud, kui peavad elu lõpuni hormoone süstima, saama asendusravi, sest enda keha meessuguhormoone enam ei tooda,» lisab Pomm.

Tema sõnul on steroidide väärkasutajaid Eestis kahjuks võrdlemisi palju ja see trend tõuseb veelgi. «Viimase kümne aasta jooksul on patsiente kindlasti juurde tekkinud. Steroidide väärkasutus selgelt kasvab,» räägib meestearst.

Steroidide kasutajad on meestearstile ka ise tunnistanud, et on anaboolsete ravimite tõttu muutunud äkilisemaks, on tekkinud vägivaldsus. Pilt on illustreeriv. FOTO: YASUYOSHI CHIBA/AFP

Steroidide kasutajad on tunnistanud, et muutuvad äkilisemaks

Meestearsti sõnul mõjub meestele halvasti nii see, kui meessuguhormooni tase kehas on liiga madal, kui see, kui selle tase on liiga kõrge. «Kui tase on väga madal, siis mehe suguiha on väiksem, võivad tekkida erektsioonihäired, mees väsib kiiresti, vaimne võimekus on madalam. Kui hormooni taset tõsta, siis mingi piirini on mõju positiivne: energiat tekib juurde, seksuaalne vorm paraneb. Aga kui meessuguhormooni taset tõsta ülemäära, võtta kõike üledoosides, mis on omaalgatuslike tarvitajate puhul tavaline, siis tekib agressiivsus, kergesti ärrituvus ning pikaajalisel tarvitamisel probleemid ka seksuaaltervisega,» rõhutab Pomm.

Steroidide kasutajad on meestearstile ka ise tunnistanud, et on anaboolsete ravimite tõttu muutunud äkilisemaks, on tekkinud vägivaldsus. «Eks see kõik sõltub ju ka inimese tüübist, milline ta algselt on, kui palju on temas üldse peidus vägivaldsust, agressiivsust. Aga kõrge testosterooni foonil löövad need omadused välja. Agressiivsus on ju kõrge testosteroonitaseme teada kõrvaltoime. Seal on selge põhjuse ja tagajärje seos,» räägib arst.

Kui steroidide kasutamine lõpetada, siis üldjuhul agressiivsus kaob, aga päris normaalse hormonaaltelje taastumine võtab siiski aega. «See tähendab, et steroidide ärajätmisel tekib esmalt võõrutus. Sel hetkel ongi mehe kehas väga vähe testosterooni, ta tunneb end loiult. See võib käivitada nõiaringi, kus mees tahab kohe uut doosi peale, muidu tunneb end halvasti. Steroididest tekibki ka emotsionaalne sõltuvus: need mehed on harjunud ülikõrge testosteroonitasemega, mis on muutunud nende jaoks tavaliseks tundeks. Ja kui nende hormoonide tase läheb tegelikult normi, siis nad ei tunne, et see oleks nende heaoluks enam piisav,» lisab Pomm.

Tema sõnul võib pikaajalise kasutamise lõpetamise järel tekkida ka teistsugune emotsionaalne äärmus: sügav rahulolematus, mis tekitab teistsugust agressiivset käitumist. «Kui anaboolse steroidi kasutamine lõpeb, siis testosteroonitasemest tingitud agressiivsus ja ärrituvus küll langeb, aga tekib suur väsimus ja rahulolematus, mis võivad tekitada teistsuguste mehhanismidega agressiivset käitumist. Ka siis, kui arstid ise määravad patsiendile steroidide kasutamise, sätitakse doosi ja tõstetakse seda väga ettevaatlikult, et inimene tunneks end hästi ja ei muutuks agressiivseks. Hormoonasendusravi saav mees peab vähemalt kord aastas andma vereanalüüse ja konsulteerima arstiga, et võimalikud kõrvaltoimete riskid maandada,» räägib meestearst.

Sageli kasutatakse laborites toodetud aineid, mida ei ole adekvaatselt uuritud

Arsti sõnul on steroidide näol tegemist retseptiravimitega, mida peaks kasutama vaid ravi eesmärgil ja arsti määramisel konkreetse plaani järgi. «Osad steroidid ei ole aga üldse ravimina registreeritudki. Inimesed saavad neid internetist tellida või muudest võrgustikest hämmastavalt lihtsasti kätte. Sageli tarbitakse selliseid aineid, mis on loodud kusagil laborites, aga mida ei ole adekvaatselt uuritudki ega üldse näidustatud inimestel kasutamiseks,» on Pomm mures.

«Ja osades riikides on võimalik saada isegi retseptiravimeid apteegist täiesti ilma retseptita. Igas riigis on erinevad regulatsioonid ja ärieetika. Kahjuks inimene saab kätte ka seda, mida ta peaks tegelikult saama vaid arsti poolt määratuna. Ka näiteks kopsupõletiku või muude haiguste korral ei ole ju nii, et lähen täna apteeki ja ostan endale lihtsalt vabalt valitud retseptiravimid, mis «guugeldades» asjakohased tunduvad,» lisab Pomm.

Hormoonasendusraviks ehk meessuguhormooni süstimiseks on olemas selged näidustused, millal steroidide kasutamine on põhjendatud. «Näidustus on see, kui inimese enda keha mingi haiguse või organsüsteemi vea, kaasasündinud geneetilise põhjuse tõttu ei tooda ise piisavalt meessuguhoromooni. Kuna seda hormooni on vaja erinevateks mehe keha normaalseteks toimimisteks, siis mõnel juhul on vaja seda ravimina juurde anda. Aga selle vajaduse otsustab arst, kes teeb vajalikud vereanalüüsid,» räägib meestearst.

Kui hormooni tarbitakse aga lihtsalt enesetunde parandamise eesmärgil, siis ei ole selle kasutamine põhjendatud ning sellest algabki väärkasutus. «Probleem on selles, et omaalgatuslikul steroidide annustamisel on kogused lubatust oluliselt kõrgemad. Igal ravimil on mingi ette määratud doosi sagedus, mis tuleneb ravimiuuringutest saadud teadmistest. See on välja arvutatud selle järgi, et hormooni manustamine oleks inimesele ohutu, aga samas tagaks piisava toime. See, mida teevad inimesed aga omal käel, väljub täiesti soovitatud annustamise skeemist. Mõnikord ületab kümnekordselt lubatud doosi. Sellega kaasneb aga palju riske südameveresoonkonnale, insuldi ja infarkti risk, rääkimata viljatusest ja muudest hädadest,» lisab Pomm.

Kuidas steroidide väärkasutajat aidata?

Steroide pikalt väärkasutanud inimese raviks on kaks lähenemist. «Esmalt peab arvestama tema hormonaalteljega. Kui enda hormoonide tootmine kehas normaalselt ei taastugi, ei suuda ta ülimadala testosterooniga kuude kaupa funktsioneerida: see halvab tema töövõime, suutlikkuse toimida normaalse inimesena. Siis peab appi võtma ravimid, et keha uuesti tööle panna. Aga tegema seda läbimõeldud doosides. Teine suund on võtta appi ka psühholoog või psühhiaater ja ravida sõltuvuskäitumist. See on tegelikult meeskonnatöö, mida tuleks teha. Päris hästi toimivat süsteemi täna Eestis selleks kahjuks ei ole,» räägib arst.

Artikkel on valminud perevägivallavastase sotsiaalkampaania Sõnavägi raames. Kampaaniaga kutsutakse inimesi üles andma oma allkiri petitsioonile, mille eesmärk on esitada Riigikogule konkreetsed ettepanekud, mis aitavad murda perevägivalla surnud ringi. Loe lähemalt veebilehel www.sõnavägi.ee ja allkirjasta petitsioon.