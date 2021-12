Zuzu Izmailova ja Joonas Laks teatsid hiljuti, et hakkasid koos päästeameti vabatahtlikeks päästjateks - ilmselgelt on neil sarnased ideaalid ja visioonid, mille nimel nad ühiselt tegutsevad. Meie vaatame nende kombinatsiooni aga läbi astroloogilise perspektiivi - võrdleme nende sünnikaarte, et näha, kuidas nad teineteisele mõjuvad ja millised energiad nende vahel toimivad.