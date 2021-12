Omikroniga nakatunud isik on vaktsineeritud kahe doosiga ning inimese sõnul on haigusnähud leebed. See tähendab, et haiglaravi pole ta hetkel vajanud. Sama reisiseltskonna vähemalt kaks inimest on haigestunud koroonaviirusesse, kuid nende nakatumist omikroni tüvesse pole veel kinnitatud.