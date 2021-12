TALIUJUJATE ÕUDUSUNENÄGU ⟩ Tartu spordifänni äpardus: püüdke ise hommikul pool kuus taksojuhile oma paljasolemist selgitada

Annelinnas elaval Ardil on tavaks hommikuti enne tööd teha jooksuring koos suplusega. Sörkima läks ta eilegi, ergutavad 2,6 kilomeetrit Tartu taliujumiskeskusesse. Mees võttis seljakotist ust avava kiibi, avas ukse, riietus ja aega mitte kulutades kohe tagasi õue. Hetkel, kui uks Ardi selja taga kinni klõpsatas, käis tal südamest jõnks läbi ning meenus, et unustas hajameelsusest kiibi riideruumi. Uks jäi tema jaoks suletuks. «Unustasin kiibi käele panna...» kohmab mees.

«Kuigi olin paljajalu, ujumispükstes ja mütsiga, oli mul õnneks käes saunalina ja telefon,» rääkis mees lustakalt. «Õues oli 9 külmakraadi, kell oli 05.10 ja pidin kiirelt olukorra lahendama.» Mees oli õnneseen, et tal telefon näppu jäi, muidu oleks pidanud ta paljajalu ja kandade välkudes koju jooksma. «Vastasel juhul oleksin kindlasti olnud «Märgatud Tartus» grupis oma napi ja ilmastikuga väga sobimatus riietuses. Aga ma õnneks sain endale takso tellida.»

«Taksojuht oli alguses ehmunud ja pidin talle selgitama, miks ma poolpaljalt hommiku hakul ringi seiklen. Usun, et ta sai oma töistele legendaarsetele juttudele täna lisa.»

Ardi abikaasa Sirly aga läks taliujulasse oma mehe riiete järele. «Õnneks sain need ilusti kätte ja ujujad ei ole enam hirmust kanged, et riided on, inimest aga mitte.»