VIDEO ⟩ Haid märganud surfar otsustas surnut teeselda. Vaata, mis juhtus!

Mehe sõbra Jorge Benitezi filmitud kaadrites on näh, kuidas Montese ja teise surfi kõrvale haiuim ilmus. Pärast seda, kui Montes ohtu märkas, hakkas ta aktiivselt kalda poole sõudma, et ruttu veest välja saada. Teine mees seevastu ei pööranud suurele kalale erilist tähelepanu ja lebas rahulikult laual edasi.

Benitezi sõnul on haid selles piirkonnas haruldased, mistõttu üllatas teda röövkala ootamatu ilmumine nii lähedale rannikule. «See on esimene hai, mida ma näen. Kuigi on teada, et neid leidub nendes kohtades, kuid ilmselt on neil piisavalt toitu, nii et meil pole olnud peaaegu ühtegi vahejuhtumit,» ütles ta.