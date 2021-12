SUUR GALERII ⟩ Kokku tulid Eesti kõige kaunimad küpsed naised

«Ilu ei ole hääbunud, ilu on lihtsalt muutunud,» ütleb 79-aastane Anne Ormisson ja tal on täielikult õigus - kogu Fotografiska saal oli täis säravaid naisi, keda aastad olid vaid kiht-kihilt rohkem iseendaks muutnud. Kes on meie kauneimaid küpsed naised, kes valiti raamatu «Aeg. Teekond nimega Naine» kaante vahele ning kes teose valmimist tähistama tulid? Vaata galeriist!