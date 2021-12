Selles vanuses hakkavad lapsed naljast aru saama

Bristoli ülikooli teadlaste korraldatud uuringust selgub, et kõige varem on märgatud nalja mõistmise märke ühekuuste laste juures ja 11-kuune proovib juba ise nalja visata. Kui lapsed juba naljatama on hakanud, siis nad teevad seda tihti. Uuringus osalenud laste vanemate vastustest tuli välja, et pooled lapsed olid kolme viimase tunni jooksul nalja heitnud.