SALARELV ÜLESÖÖMISE VASTU ⟩ See toiduaine aitab isusid taltsutada

Liverpooli ülikooli teadlased avastasid 12 nädalat kestnud katses, et kuivatatud ploomid aitavad dieedipidajatel söögiisu kontrolli all hoida, vähem kaloreid pruukida ning isegi kaalulangust natuke kiirendada.

Uuring toimus kahes osas. Esimeses osas sõid grupid vahepaladena kas kuivatatud ploome, rosinaid või kummikomme. Teadlased leidsid, et ploomisööjad sõid järgneva eine ajal vähem kaloreid kui teised grupid ning nad väitsid, et nälg näpistab neid päeva jooksul vähem, kõht on rohkem täis ja ei tahagi nii palju süüa.