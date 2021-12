Paljud inimesed võivad leida end suhtest, mida peavad armastavaks, kuid mis tegelikult on ebaterve või suisa kinnisideeks muutunud. Vahet teha pole aga teps mitte nii lihtne, kui arvata võiks. Allpool on välja toodud kolm märki, mis näitavad, et su kiindumus pole eluterve.