Kreekas hakatakse üle 60-aastaseid vaktsiinist keeldujaid trahvima

Kreeka peaministri sõnul peavad kõik üle 60-aastased kreeklased saama 16. jaanuariks vähemalt ühe doosi koroonavaktsiini. On teada, et rohkem kui 500 000 vanurit ei soovi end vaktsineerida.

Peaminister Kyriákos Mitsotákise sõnul saab haiguse levikut peatada vaid vaktsineerimise, testimise ja sotsiaalse distantseerumise abil, mitte riigi lukkupanekuga. «See on kaitse, mitte karistus,» ütles ta.

Kreekas on ligi 11 miljonit inimest, kellest on vaktsineeritud 63 protsenti.

Koroonaviirus on Kreekas nõudnud üle 18 000 inimelu ning suremus on järsult just novembris kasvanud. Praegu viibib Kreekas üle 650 inimese intensiivravis, teatab Daily Mail.