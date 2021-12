Henrik Normann sünnipäevadest: inimene on vana siis kui küünlad maksavad rohkem kui tort!

Raadio Elmar programmi erikülaliseks ning kaassaatejuhiks oli näitleja Henrik Normann. «Tulin täna teie toimetusse tööle, et te ise saaksite natuke lõdvemalt võtta,» muigas paroodiameister Elmari sünnipäevahommikul.

Näitleja on saadet «Edekabel» vedanud juba 20 aastat. Mees tegi juttu tänavuse aasta paroodiatest. Milliste ideevälgatustega ta selle aasta lõpus oma fänne naerutab? «Ilmselt te vihjate juba mingitele nimedele, kuid ma ei oska veel midagi väga kindlat välja öelda. Ideid on päris palju, sest telemaastikule on tulnud juurde põnevaid tegelasi, sealhulgas noori. Kui me aga jätame peategelase koroona kõrvale, siis ausalt öeldes on raske selle varjus särada,» lisas ta naerdes.

«Samas on päris tore, et hakkame koroona teemadesse natuke elutervemalt suhtuma. Räägime selle olemasolust ja saame vaatamata sellele rõõmsalt hakkama,» avaldas ta.

Normann avaldas hiljuti raamatu «Tee nalja, Normann», millega tähistab oma viiekümnendat sünnipäeva. Teos teeb juttu isiklikest teemadest. Muuhulgas heidab fookuse eneseleidmise, teatri- ja telemaailma argipäevade ning lähedaste inimeste teemadele. See räägib ka õnne otsimisest ning igatsusest.

«Raamatumüük on läinud hästi ja inimeste huvi on toredalt suur. Oleme siin vahepeal isegi raamatupoode teenindanud - nad on helistanud ja teatanud, et mu raamatud on otsa saanud,» rääkis ta.

Autor peab teose juures kõige olulisemaks teguriks lugejate vastukaja. «Inimesed on mulle kirjutanud otse - tulnud on nii kirju kui sõnumeid. Eelkõige on antud tagasisidet, et nad lugesid raamatu läbi ja see meeldis neile...nad said nii nutta ja naerda. See on minu hinnangul kõige vahvam asi kogu protsessi juures. Mulle pole oluline, et peaksin raamatuga olema müügitabeli TOP10's, soovin, et mu kirjutatud read läheksid kellegile korda,» rääkis ta.

«Tahan siiralt seda, et see aeg, mida lugeja mu raamatu ridadele pühendab, poleks raisatud. Räägin seal humoorikaid lugusid, millel on oma teatud point. Ma ei heieta seal oma biograafilist elukäiku - keda see huvitama peaks? Olen kohtunud paljude põnevate inimestega ning teinud kaasa ägedates projektides, sellega seoses on juhtunud nii palju naljakat. Lugemisest saab sooja äraolemise ja õnneks see pole keeruline raamat. Seda on ideaalne lugeda rannas, lennukis, kodus...see on sada protsenti meelelahutus,» lisas ta.

Mees annab ka etendusi «Nuta või naera», selle raames on seljataga juba ligikaudu 80 lavale astumist. «Käisime etendusega isegi Soomes! Seal oli saal puupüsti täis, inimesed ei mahtunud enam ära. Nad polnud ligikaudu aasta saanud teatrisse, osa publikust istus praktiliselt lühtrite otsas. Juhtus ka see, et mul oli kaasas 30 raamatut, tahtjaid oli aga 150. Õnneks nad kirjutavad nüüd mulle e-mailile,» rääkis ta.

Normann lisas, et oma näitlejatööde kõrvalt monteerib ta stuudios uut armastusesarja ning muuhulgas võttis ta esimest korda osa ka Eesti Laulu konkursilt. «Eesti Laulul ma ei laulnud ise. Lõin Desiree Mumm'ile muusikavideo. Kas te teate kui armas on teha videosid! Klipp ise oli kolm minutit pikk ja produktsioon võttis aega ligikaudu nädala. Need on hästi mõnusad ja toredad tegemised, mis aegajalt tulevad mu tööelus päevakorda,» selgitas ta.

«Kokkuvõtvalt ütlen, et on täitsa tore aasta olnud. Ei oskagi midagi halba öelda. Juulikuu oli erakordselt palav ja nüüd on ilusti lumi maas - no mida see eestlane veel tahta oskab? Nüüd sooviks, et see lumi jääks kevadeni maha, miinus viis kraadi oleks ideaalne...nii oleks kõigil tervis ja tuju parem. Eks neid lootusi ja ootusi on palju. Aga mis ma heietan siin, nagu mingi vanainimene olen! 50 pole tegelikult üldse vana! Teate, mil inimene vana on? Siis kui küünlad maksavad rohkem kui tort,» muigas näitleja raadio Elmar hommikuprogrammis.