Rootsi haridusministriks määrati transsooline Lina Axelsson Kihlblom

51-aastane Kilblom kuulus varem kooli juhatusse ja tal on suur kogemus hariduse valdkonnas. 2015. aastal tunnistas ta, et on teinud sooülese ülemineku. Ta avaldas ka autobiograafia «Kas teile meeldin nüüd? Identiteedi lugu.» Selles paljastab ta seksuaalsuse, naeruvääristamise ja tõrjutuse hirmu teema.