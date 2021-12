Populaarsemad jõulukalendrid, mida eestlased tänavu ostavad

Nõudlus jõulukalendrite järele kasvab. Seda kinnitavad nii veebikaubamajade kui ka jaekaupluste müüginumbrid. Kui Kaup24 ja Prisma jõulukalendri müük on mullusega võrreldes kahekordistunud, siis on Astri e-keskuse oma kasvanud koguni 300 protsenti.

Nii Kaup24 arendusjuht Maris Kivi kui ka Astri turundusjuht Matthias Vutt usuvad, et kalendrite iga-aastast populaarsuse kasvu toetab kalendrite mitmekesistumine. Prisma hanke- ja sortimendidirektor Kaimo Niitaru lisab, et ühes kasvava populaarsusega suurenevad ka klientide ootused jõulukalendrite valiku suhtes.

Tagasi juurte juurde

Jõulukalendri juured, nagu paljude teistegi jõulutraditsioonide omad, ulatuvad Saksamaale. Traditsioon pärineb hiljemalt 19. sajandi keskpaigast, mil Saksa protestandid tegid ustele kriidimärke või süütasid küünlad, et lugeda jõuludele eelnenud päevi. 20. sajandi alguses ilmusid esimesed trükitud kalendrid. Gerhard Lang lisas kalendritele uksekesed, misjärel pälvisid need Saksamaal tohutu kaubandusliku edu. Algselt oli kalendritesse peidetud pühakute pildid, piiblivärsid või lumised maastikuvaated.

Kalendrite tootmine seiskus teise maailmasõja ajal tekkinud papipuuduse tõttu, kuid jätkus peagi pärast sõja lõppu, kui Richard Sellmer sai paberipuudust arvestades peaaegu imekombel USA ametnikelt loa hakata neid uuesti trükkima ja müüma. Tema ettevõte Sellmar-Verlag on jätkuvalt üks tähtsamaid jõulukalendrite tootjaid.

Huvitav on seegi, et jõulukalender pälvis ameeriklaste seas tohutu populaarsuse tänu Eisenhowerile, keda jäädvustati presidendiks oleku ajal koos lastelastega advendikalendrit avamas ning mille fotot kajastati mitmes üleriigilises ajalehes.

Maitsel pole piire

Algsed kritseldused seinal, hiljem kristlikud pildid ja värsid, aga ka 1950. aastate lõpus populaarseks saanud šokolaadikalendrid kahvatuvad selle ees, milline on jõulukalendrite valik täna. Kalendrimotiivi kasutatakse peenelt ka veebis, seda nii sotsiaalmeedia postitustes kui ka e-poodide sooduspakkumistes.

Jõulukalendrid pole ammu ainult laste pärusmaa. Neid leiab naistele, meestele, paaridele ja isegi lemmikloomadele. Enam pole kalendris ka vaid magusad ampsud.

Kuigi kosmeetikat sisaldavad kalendrid on Kaup24 arendusjuhi Maris Kivi sõnul kõige populaarsemad just naiste seas, siis leidub neid ka meestele. Just naistele mõeldud kalendritel peatudes toob Kivi välja, et kuigi kalendrite senine müügimaht on jäänud möödunud aastaga samaks, on nende müügitulu kahekordistunud. «Kui mullune kosmeetikasisulise jõulukalendri keskmine hind jäi 18 euro juurde, siis on see tänavu kerkinud 33 euroni,» nentis Kivi. Sama tendentsi täheldab ka Prisma. «Kliendid peavad oluliseks tootekvaliteeti ning kõige rohkem ostetakse kallima kategooria kalendreid, mille sisu on rikkalikum,» kommenteeris Niitaru.

Magusatest kommikalendritest on Kaup24 veebikaubamajas menukaim KitKati jõulukalender. Viimastel aastatel on trendikamad ka LEGO jõulukalendrid. LEGO kõrval tekitab Kivi sõnul huvilaineid ka Barbie jõulukalendrid.

Lego on üks populaarsemaid jõulukalendreid ka Astris ja Prismas. Niitaru sõnul on Prismas menukad veel Kinderi ja M&M šokolaadikalendrid. Uutest jõulukalendritest on tema sõnul hästi vastu võetud aga Chupa Chupsi pulgakommide kalender, advendikalender lagritsaga ning Liptoni teekalender. Põneva ja populaarse jõulukalendri leiuna toob Astri kaubamaja turundusjuht esile veel 24 sokipaariga Sokisahtli kalendri.

Kaup24 arendusjuhi sõnul kasvatavad jõudsalt müüki veel erinevad lemmikloomade kalendrid maiuste ja mänguasjadega. Ennekõike ruulivad Kivi sõnul koertele mõeldud kalendrid.