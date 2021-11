Jüri Kamenik raadiointevjuus: minu konto alt on suheldud, aga mina neid sõnumeid ei kirjutanud

Saates väidab Jüri Kamenik, et kogu lugu on alatu laim ning et teda kasutati ära. Mehe sõnul on üritatud temalt raha välja pressida, kuid kuna ta väljapressimistele ei allunud, siis hakati teda organiseeritult ründama.

Samuti väidab Kamenik saates, et tema ei ole nendele noormeestele kirjutanud, kuigi tema konto alt on need saadetud. «See on sellepärast, et ma olen jätnud oma messengeri (Facebooki vestlusrakendus - toim.) lihtsalt kellegi arvutis väljalogimata ja siis on lihtsalt minu konto alt suheldud kellegagi,» ütles ilmateadlane saatejuht Taavi Liblele.