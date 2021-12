NAISTEJUTUD ⟩ Miks seks vägivaldses suhtes nii hea tundub?

Sel korral tahtsime rääkida vägivallast teise nurga alt. See maha vaikitud teema on jõudnud viimaks parketile, aga avatakse vaid ohvri vaatenurka. Ka ründav pool ise on tegelikult ohver ja kannataja. Vahel ta lihtsalt ei oska antud olukorras targemini käituda.

Tunnistame - vägivallatseja on ise ka õnnetu. Kuid teema tõsidust see ei pehmenda - vägivald võib viia ohvri täieliku vaimse kokkuvarisemiseni ka siis kui ründaja silmis on suhtes kõik ok. Tema on saanud peale suruda oma võimu ja reeglid. Mõne inimese sisemine ärevus on sedavõrd suur, et ta tunnebki end turvaliselt ainult siis kui ta partnerit täielikult kontrollib ja valitseb. Kuid orja-pereme suhe pole iialgi armusuhe. Mine anna oma allkiri vägivalla lõpetamise toetuseks!

Inimene, kes lahendab kõiki konflikte vägivalda kasutades eitab alati, et ta seda teeb. Ohver on alati süüdi! Enamasti on aastatega kadunud vähimgi empaatia ja inimlik hoolimine oma partneri suhtes. Kuid vahel on alles armastus oma laste vastu. Ka see võib aidata vägivalla peatada - mõistmine, et sama käitumist jätkates kasvatad sa emotsionaalselt vigaseid inimesi, kes on haiged, õnnetud ja elavad lühema elu.

Dagmar Lamp ehk Daki ja Kristina Herodes ehk Kristinka vaidlevad värskes saates tuliselt nagu alati. FOTO: Erakogu

Saate taas nautida Kristinka ja Daki tulist vaidlust, kus üks üritab mõista ja teine paneb armutult paika. Mõlemad räägivad isiklikele kogemustele tuginedes. Tähtis meeldetuletus - meil on see teema südames ja soovime aidata, kuid me pole eksperdid. Kui vajad abi, pöördu kindlasti asjatundja poole. Abi otsimine pole häbiasi, vaid tarkuse ja tugevuse märk!

Vägivallast loobumise tugiliin 6 606 077

Ohvriabi kriisitelefon 116 006

Tallinna psühholoogiline kriisiabi 6 314 300

Vägivald on sõltumata vormist ohvrile alati halvav. Inimese saab purustada ka nii, et teda iialgi ei lööda - vaimne ja emotsionaalne vägivald on tihti palju julmemad. Pilt on illustreeriv. FOTO: Remo Tõnismäe

Rõhuv enamus vägivaldseid suhteid saab kesta lihtsal põhjusel - kumbki pool ei julge ega taha tõde tunnistada. Ja sageli ohver isegi ei saa aru, mis temaga toimub, kuna julmus, alandamine ja ebavõrdsus on ellu hiilinud väga vargsi. Aga lööme silmad lahti! Mis on vägivalla esimene tunnus? Kui inimene ei võta vastutust oma käitumise eest. Ohver tembeldatakse süüdlaseks ja julmur ülteb, et hoopis tema on ohver. «Sina ajasid mind närvi!» «Sina rikkusid mu tuju ära!» Agressiivne pool usub tõemeeli, et tema heaolu tagamine ongi tema ohvri vastutus ja kohustus. Kui ta tunneb end halvasti, ei tule ta selle pealegi, et endas vigu leida - teine on alati süüdi! See on tema kaitsemehhanism. Kallima arvel enda frustratsioon välja elada on vägivallatseja silmis tema püha õigus. 99% emotsionaalseid ja füüsilisi väärkohtlejaid usuvad siiralt, et neil ongi õigus seda teha. Moonutatud reaalsus võib igavesti kesta kui inimese ellu ei tule tugevat raputust, mis silmi avama sunniks. Väga tihti saabub taipamine peale suhte lõppu - siis kui vägivallatseja on kõigist lähedastest juba ilma jäänud ning neid suhteid pole võimalik enam taastada. Niisiis otsida abi on vägivallatseja enese huvides. Tema ise vajab seda kõige enam!