Inimeses on seitse peamist energiakeskust, mis võimaldavad tal kogeda täisväärtuslikku elu, kus keha, hing ja vaim on omavahel imelises loovas kooskõlas. Ent enamikul inimestest on üks või mitu keskust tasakaalust ära või üldse blokeerunud. Õige toitumine aitab aga nende tööd aktiveerida ja parandada.

Kui läheneda inimesele läbi energiakeskuste ehk tšakrate , siis neid on võimalik mõjutada samuti toitumisega nagu ka füüsilist keha. Kuna olukord energiakehaga määrab paljuski, mis toimub füüsilise kehaga, saab alustada enda tervendamist juba läbi oma energiakeskuste puhastamise ja tugevdamise. Nagu on öeldud, kõigepealt sünnib mõte, siis sõna ja seejärel tegu ehk manifestatsioon füüsilisel tasandil.

Loomulikult, kui kehas on tõsiseid probleeme, siis tuleb neid lahendada ja ravida arsti abiga ning oma energiakeha tugevdamine ei pruugi tulemusi anda, kuna keha on juba liiga suures kriisis. Ent kui selleks on võimalust ja aega (ei ole kriitilisi probleeme, mis vajavad kiiret sekkumist), võib alustada oma tervise parandamist just energeetilise keha tasandilt - ja tegelikult võib selleks kasutada ka toitumist. Sama oluline kui toit ise, on ka inimese emotsionaalne hoiak toidu söömise ajal.