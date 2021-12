SODIAAGISOSINAD ⟩ Vanakuu hellitab romantilisi fantaasiaid enne intensiivset päikesevarjutust

Soovitused nädalaks

Sulle tundub, et sa oled mänginud ennast nurka. Oled juskui lõksus väljapääsmatus olukorras ning sa tead väga hästi, et oled siia jõudnud enda valikute ja otsuste tagajärjel. Nüüd aga ei julge – või ei jaksa – sa midagi teha, et edasi liikuda. Pea aga meeles, et tegelikult on sinus olemas jõud ja sul on olemas ka kõik teadmised ja oskused, et edasi liikuda. Sa võisid olla küll see, kes sind siia tõi, kuid sina oled ka see, kes end nüüd siit edasi kannab.