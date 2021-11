Ivo Linna kodumaise muusika hoidmisest: raadio Elmar on meie kultuuripildile äärmiselt vajalik nähtus

Palavalt armastatud laulja Ivo Linna meenutas 2007. aastal läbi viidud raadio Elmar küsitlust, mille raames kuulajad pidid toona hääle andma oma kõige lemmikumale kodumaisele lauljale. Võistluse pani toona ülekaalukalt kinni Linna ise.

«Mäletan nii selgelt seda hommikut! Sõitsin autoga ringi ja mulle helistas raadio Elmar. Otse-eetris küsiti, kes on minu arust Eesti kõige populaarseim laulja. Arvasin, et see on mingi tavapärane tüngakõne. Suhtusin sellesse telefonikõnesse humoristlikult, kuid veidi hiljem mõistsin, et kõik osutus tõeks. See on olnud minu elus üks väga ilus hetk,» meenutas Ivo Linna raadio Elmar hommikuprogrammis.

Muusik rääkis ka oma käesolevast aastast ja tõdes, et see olnud üksjagu pöörane. «Aasta algas väga pika pausiga. Me ei saanud koosseisudega lavale pea pool aastat. Kui piirangud kadusid, oli tööd korraga nii palju! Iga päev oli mõni esinemine - oli kontserte, pulmapidusid. See oli justkui hõljumine, kõik oli nii ilus,» sõnas ta.

«Mida teeb aga karm koroonaaeg rahvaga? Ütlen seda, et publik on tänavu olnud täiesti eriline. Lava ees valdab tohutu vaimustus, sõprus, armastus. Üles võib lugeda nii palju tundeid. See on olnud imeline aasta,» lisas ta.

Kuivõrd raadio Elmar saab tänavu 24-aastaseks, siis Linna mainis, mida tema jaoks Elmar kui raadiojaam tähendab. «Mulle meeldis alates Elmari loomise hetkest selle põhiline liin - see, et raadiojaam mängib ainule eesti muusikat. Eestis on olnud väga häid heliloojaid ja on praegugi. Lisaks sellele, meil on suurepäraseid pillimehi ning lauljaid,» sõnas Linna.

«Eesti muusika vara kast on suur ja samas on see ka tõeline kullafond - sealt annab kogu aeg midagi leida. On palju vana head muusikat ja pidevalt tuleb ka uut materjali peale. Meie kultuuripildile on see raadiojaam äärmiselt vajalik. Maailm on läinud väga väikeseks. Sa saad ükskõik millisest maailma otsast oma lemmik muusikapala kohe kätte. Selleks, et hoida eesti lugu, laulu ja muusikat - võiks raadio Elmarile panna lausa mitu monumenti. Mina usun, et Eesti rahvas on raadio Elmar jaamale tohutult tänulik, kõik ei taha ju globaliseeruda ja maailma muusikat kuulata,» rääkis Ivo Linna.