Nottinghami ülikooli teadlased jõudsid järeldusele, et sugu ega vanus rolli ei mängi – kõik hakkavad end roolis katsuma. Teadlased oletavad, et rohkem tekib see tung siis, kui sõidetakse üksi. Ühtlasi tuli välja, et mida lihtsam sõit, seda rohkem näppimist. Kui juhtimine nõuab aga suuremat keskendumist, siis end nii palju ei katsuta.