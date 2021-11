Kui varem väljastati koroonapass inimesele, kes on vaktsineeritud vähemalt ühe süstiga, põdenud hiljuti haiguse läbi või saanud negatiivse testitulemuse, siis superkoroonapassil on teised tingimused. Superkoroonapass väljastatakse vaid inimesele, kes on läbinud täieliku vaktsiinikuuri või haiguse läbi põdenud.