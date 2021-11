Kingituste tegemise aeg on ukse taga, kuigi tegelikult - kas pole mitte alati õige aeg, et kallile inimesele kingitust teha? Inimeste suhtumine kingituste tegemisse on väga erinev ja see peegeldub mõningal määral ka läbi nende sodiaagimärgi. Üks armastab teha praktilisi kingitusi, teine paneb neisse sentimentaalse väärtuse, kolmas arvab, et kingituste tegemine on mõttetu ning annab hoopis rahaümbriku.