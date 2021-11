View this post on Instagram

20-aastane inglanna Evie Toombes väidab, et tema ema perearst dr Phillip Mitchell ei teavitanud raseduse ajal naist foolhappelisandite olulisusest. Neiu kaebas arsti kohtusse, kuna on arvamusel, et ta poleks pidanud sellise defekti tõttu üldse sündima.