NÄDALAPROGNOOS ⟩ Päikesevarjutuseni viiv nädal tõmbab fantaasia käima ja hellitab!

Rõõmustasime eelmisel nädalal, et lõpuks ometi saabuvad päevad ilma meeletu pinge ja draamata ning hea uudis on, et kaunis voolamine kestab edasi! Ka eesolev nädal õnnistab meid eriliselt rahumeelse ja pehme vibratsiooniga, kuni päiksesevarjutusega kuu loomiseni laupäeval.

Sel nädalal tekib planeetide vahel kaks ühesugust aspektimustrit - pisikest kolmnurka ehk minitrigooni - milles kaks planeeti on omavahel trigoonis ja kolmas teeb kummalegi sekstiili. Marsi-Neptuuni-Veenuse minikolmnurk viitab, et suhted ja väärtused omandavad hingelisema ja spirituaalsema alatooni. Loovus on mõnusalt stimuleeritud, inimesed mõistavad teineteist paremini ja on empaatilisemad. See kombinatsioon sublimeerib maised kirgi ja ihasid ning tõstab energiat kõrgematele tasanditele.