Curly Strings kostitab sõpru pühade eelse albumiga: mõtlikumad lood abistavad meid ja loodetavasti ka teisi

Värskele plaadile leidsid tee üheksa muusikapala, mis on varasemate lugudega võrreldes mõtlikumad, isiklikumad ning helikeeleliselt eksperimentaalsemad.

«Eelmise plaadi nimi oli «Pidu meis eneses», nüüd siis «Rahu meis eneses». Eks need pealkirjad juba räägivad enda eest, üks on pidu ja teine rahu. Samas, selleks et rahuni jõuda, on vaja mingite tegevustega rahu leida enda sees. Võibolla mingid teemad kummitavad meie sees? Kui jah, siis need on vaja mingil moel enda sees maandada. Plaadil on mure teemasid, tekitame pingeid, kuid püüame need muusikaga ka ära maandada. Midagi masendavat seal pole,» sõnas Villu Talsi.

Albumi kaant kaunistab sedapuhku pilt naisterahvast, kes ei kuulu bändi kooseisu. Eeva Talsi avaldas, miks selline valik. «Mul on hea meel, et plaadi esikaas on tekitanud nii palju küsimusi. Tavaliselt esikaantest ju ei räägita, sest nendele on prinditud bändi enda pildid,» rääkis ta.

«Meie topeltalbumi esimese osa kaane peal oli nuttev laps...nüüd siis näeme eluga rahulolevat vanemat naisterahvast. Ta on naeratav, enesega rahu teinud imeilus vana naine. Tema nimi on Maimu. Soovitan kuulata albumit ja mõtiskleda selle üle, miks albumi kaanel on just tema ja mida see tervikpilt kõik kokku tähendab,» lisas Eeva Talsi.

Jaan Jaago tõi välja, et uuele albumile võib peale vaadata ka kui eneseabimaterjalile. «Olime topeltalbumit välja andes teatava valiku ees. Publik teab ja tunneb meid kui lustaka koosseisuna. Meile meeldib see ka endile, kuid meil on olemas ka teine pool. Nii on ju ka igas inimeses, varjundeid on nii erinevaid! Tundsime, et tahame välja tuua enda bändi kõik aspektid. Leian, et mõlemas, nii «Pidu meis eneses» kui ka «Rahu meis eneses» plaadis on leitav eneseabi nurk. Kogu looming tuleb meid endast, see abistab meid ja loodetavasti ka teisi,» sõnas ta.

«Plaat on välja antud ja kavatseme peagi puhata. Kahe aasta jooksul oleme välja andnud lausa neli kauamängivat. On palju vaeva nähtud ja tulemusega võib igati rahul olla. Detsembri alguses tuleb küll veel tuur sõpradega, need on albumi «Lastele» plaadiesitluskontserdid. Kuid jaanuari alguses plaanime kaks nädalat täiesti vabaks võtta,» lisas Jaago.

Raadio Elmar LIVE stuudios tuli esitlusele lugu «Lõpp». «Eva kirjutas selle pala. Meloodia inspireerus samanimelisest Doris Kareva luuletusest. Paljud on andnud tagasisidet, et see on hoopis teistlaadi soundi'ga lugu kui tavaliselt oleme avaldanud,» märkis Villu Talsi.