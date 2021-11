Lisaks on enamikul patsientidest kiire pulss. Arstid märgivad, et omikronitüvi levib eelkõige noorte seas. Nende sõnul on see tüve jaoks kõige haavatavam elanikkonnarühm. Haiglatesse satuvad 20-30aastased inimesed, kellest umbes 65 protsenti on vaktsineerimata, vahendab sm.news.