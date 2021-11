«Null fotoshopi,» hüüatab Makina tuliselt. «Null! Tahan võidelda üleretušeeritud nägude terroriga. Tahan tabada ilu, mis on tõde. Me hakkame seda juba unustama.»

Sest 50. eluaastast alates saab kogu elust ainult ellujäämine. Muutub tervis, välimus, keha – kõik! Hormonaalne muutumine mõjutab kõike. See on individuaalne – mõni ei pane väga tähelegi, aga teine laguneb täielikult tükkideks. Tekib tunne: «Nüüd on kõik, öö on käes, babulja!»