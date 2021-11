Koreas müüakse pohmelli ravivat jäätist

Korea kultuuris on ka tööl joomine tavapärane, sest naps kuulub nii töökaaslastega sõbrunemise, nende usalduse võitmise kui ka õnnestunud äriajamise juurde. Seega pole vast imestada, et Lõuna-Koreas saab osta nüüd kassiahastust ravivat jäätist Gyeondyo, mis tähendab eesti keeles «pea vastu». Nimi on inspireeritud raskest tööpäevast, mis tuleb ränka pohmelli põdedes kuidagi üle elada.

Gyeondyo on greibimaitseline jäätis, kuhu on lisatud natuke rosinapuu viljade mahla, mida korealased on pohmelliraviks kasutanud juba 1600. aastatest saati, kirjutab Your Tango.