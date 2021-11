Cassia postitas oma Instagramis story, kus rääkis mida uut ta lühinägelikkuse kohta teada sai. Naine sattus kuulama üht taskuhäälingu saadet, kus väideti, et lühinägelikkust on iseendal võimalik ravida. Ta jagas oma teadmisi, sest need aitaksid tuhandeid inimesi.