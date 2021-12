EDU SALADUS ⟩ Uljas ettevõtja avas keset kibedat kriisi kaks uut restorani

Istusime Katiga hubases ja detailirohkes restoranis Brasserie 11. See on tema «esimene beebi». Paar kuud tagasi avas ta sadama tollialal filmiliku interjööriga restorani Ocean 11. Aga kuidas tuli mõte üldse restoraniäris ennast proovile panna?



«Mulle meeldib süüa! Natuke meeldib süüa ka teha, kodus on meil ilusti ära jagatud, et mees teeb soolast, mina magusat. Käisime tihti väljas ja kogu aeg tundus, et ükskõik kuhu läheme, midagi on ikka puudu. Et miks nad nii teevad, miks ei hoia seda, mis on neil kõige parem? Ja ükskord ütles mees välja: mis sa ootad, tee ise!



Siis hakkasidki asjad juhtuma ja sülle jooksma. Selgus, et nende ruumide omanik on meie sõber, tuli ainult tingimused kokku leppida ja leping sõlmida. Ma küll veidi muretsesin, et aeg pole kõige parem, aga seda enam on võimalusi nii palju!