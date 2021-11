Diana ja Charlesi abielu puruned Charlesi kõrvalhüppe tõttu? Vale, hoopis vastupidi!

Nüüd aga väidab paari endine ihukaitsja Allan Peters Daily Maili vahendusel, et printsess Diana oli esimene, kes abieluvälisesse suhetesse sattus. Petersi sõnul taaselustas Charles oma suhte Camillaga alles pärast seda, kui sai teada Diana suhetest teise ihukaitsja, Barry Mannake'iga. Petersi sõnul oli tema see isik, kes ütles Charlesile, et tema naisel on kõrvalsuhe. Peters töötas Diana kõrval peaaegu kümme aastat.