Tema sõnul ei algagi õnnelikud pikaajalised suhted sageli tundega, et sind oleks justkui välk tabanud. Kui teil on palju ühiseid jooni, siis seksuaalset tõmmet saab ise tekitada. Tegelikult ei soovita ta seksuaalsele tõmbele liiga palju rõhku panna, sest iha ei pruugi tähendada, et see inimene meile sobiv partner on.