Sugugi mitte alati ei ole tarbijate esitatud kaebused toidutootjatele õigustatud. Mõnikord on need lihtsalt anekdootlikud, kuid sageli ka ülekohtused või lausa pahatahtlikud. Viimaste hulka kuuluvad näiteks sellised juhtumid, kus tarbija on ostetud kaupa ise kodus rikkunud, et ettevõttelt siis hüvitiseks tasuta tooteid välja pressida.