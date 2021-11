«Mu energiatase on palju madalam kui varem, mul on raske keskenduda, suudan südame rütmihäirete tõttu ainult korra või kaks nädalas 10 minutit kõndida ja mul on kõrge kolesteroolitase, hoolimata tervislikust toitumisest. Mul on isegi Covidi lööbest tekkinud armid, mis endiselt sügelevad.