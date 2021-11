ILUS MÕTE VÕI NALJANUMBER? ⟩ Pruut läks pulma triikimislauaga, sest peigmees oli liiga haige

Kaks tundi enne pulmi sattus Gannon toidumürgitusega haiglasse, kuhu ta pidigi jääma. Vaatamata sellele otsustasid Gannon ja Christine seekordset pidu mitte ära jätta ning see toimus peigmeheta. Kaadritel on näha, kuidas Christine tantsib «kihlatuga» – ülikonda riietatud triikimissüsteemi ja iPadiga, mille ekraanil on Gannoni pilt. Seejärel hoiab pruut pulmatorti lõigates mannekeeni varrukast. Ta isegi teeskles, et kostitab oma väljavalitut koogiampsuga.