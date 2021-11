Jazzkaare festivali produtsent: muusikute koostöö Eestis on kui hea orgaaniline protsess

Marti Tärn on 38-aastane multiinstrumentalist, kes toob produtsendina kodupublikuni aasta-aastalt järjest enam populaarsust koguvat Jazzkaare festivali. Lisaks sellele, mees on igapäevaselt seotud ka mitmete bändide ning lavaprojektidega - pillimehena on ta koosseisudele panust andnud pea kakskümmend aastat.

Tärn on elanud suurema osa oma elust Tallinnas. Isa suguvõsa poolelt on ta pärit Mulgimaalt, ema tuleb aga kesk-Eestist, Paide kandist. «Mina ise olen täiesti tavaline Lasnamäe poiss. Kogu lapsepõlv on möödunud paneelmajade keskel, mängides toredasti kruusaplatside peal. Hiljuti kolis mu ema aga Saaremaale, saan seal ka ise vaikuses olla ja närvi puhata,» muigas ta.

Keskhariduse sai Tärn Tallinna 21. keskkoolis. Ema soovis teda suunata võõrkeelte klassi, kuid poiss lõpetas kooli Lydia Rahula tiiva all. «Juhtus nii, et katsetel istus samas ruumis ka Lydia Rahula. Ühe ülesande raames pidin laulma viisijupikest ja nii läksingi õppima hoopis tema muusikakallakuga klassi,» rääkis ta oma esimesest konkreetsemast kokkupuutest muusikamaailmaga.

«Sealt edasi suundusin Viljandi Kultuuriakadeemiasse. Mul puudus peale keskkooli kindel plaan edasise õppesuuna osas. Teadsin, et Viljandis on katsed ja tundsin, et muusikaga tegelemine tuleb mul hästi välja. Olin keskkooli perioodil käinud ka lastemuusikakoolis. Seega, mingi teooria põhi oli olemas ja nii mõtlesingi, et Kultuuriakadeemia on hea valik. Tahtsin valida klaveri eriala, kuid kontrabass jäi peale tänu sellele, et toona polnud teisi bassimängijaid õppimas. Olen hea koolide alustaja, kuid mitte nii hea lõpetaja - hiljem asusin õppima erinevates koolides nii Soomes kui ka Rootsis - ühe neist suutsin ka lõpetada. Muusikalise kõrghariduse omandasin nimelt Rootsi Kuninglikus Muusikaakadeemias,» avaldas ta.

Tärn tunnistas, et kuigi ta loob ka ise muusikat, siis pole mees avalikkuse ette kuigi palju materjali toonud. «Mis teha, pole enda promomise osas kuigi ambitsioonikas. Täna olen pigem saatev pillimees ja see on mulle algusest peale hästi loomulik olnud. Naudin protsessi, mille raames asume algset muusikalõiku või motiivi koos teiste muusikutega paremaks tegema. See formaat on mulle kuidagi külge jäänud,» lisas ta.

Mees alustas pillimänguga ligikaudu kakskümmend aastat tagasi ja on kümnete koosseisude juures mänginud nii Eestis kui üle piiri. Kui vaid väheseid projekte välja tuua, siis ta on laval musitseerinud näiteks nii Maarja, Liisi Koiksoni, Vägilaste, Kaspar Kalluste, Lauri Saatpalu, Jaan Tätte, Trio Porteleki-Tärn-Pärnoja, Hedvig Hansoni, Kate Young ning Ethno In Transitiga. Tärn valdab professionaalselt nii basse, trumme kui ka klahvpille. «2000. aasta algusest on meie muusikute vahel populaarsust kogunud uuemapoolsem suhtumine. Kui on lavale tulemas uus projekt või ka ajutiselt mõni koosseis vaja kokku panna, siis täna on kõike lihtne organiseerida. Siinsed muusikud saavad omavahel hästi läbi, helistame ja uurime, mis parasjagu kellegil käsil ja kas saab kampa tulla. Tehakse ühine kontsert või telesaade...ja siis minnakse jälle oma eludega edasi. See kõik on nii orgaaniline protsess. Eraldi agente või agentuure Eestis liiga palju vahel polegi,» täpsustas ta.

Tärn hoolitseb ka aina populaarsust koguva Jazzkaare festivali brändi ning elukorralduse eest. «Nagu iga teine kultuurisündmuse korraldamine välja näeb...nii ka minu tööpäevad mööduvad peamiselt kontorilaua taga. Kirjutan taotluseid, aruandeid ja minu otsene roll on organiseerida kogu festivali tehniline produktsioon,» sõnas ta.

«Festivali korraldamise juures näen, et kommunikatsioon on täna eriti oluline. Eriti koroonaküsimuste valguses, sest pandeemia on pannud kogu kultuurivaldkonnale korraliku põntsu. Paljud asjaolud vahelduvad väga kiiresti - on palju sõnumeid ja signaale, mis teevad nii publikule kui korraldajale olukorra kohati pea võimatuks. Logistika on päris keeruline, nii tehnilise kui ka esinejate kohale kutsumise kohalt,» rääkis Marti Tärn saates «Ikigai».

