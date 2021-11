Marina Kaljurand: need on reeglina vananevad härrasmehed, kes otsustavad naiste õiguste üle

Kaljurand soovib tunnustada kõiki naisi, kes on rääkinud oma lugusid

«See ei ole lihtne. Tihti tähendab see vanade haavade uuesti lahtirebimist. Aga teadke, et oma lugudega aitate te neid, kes ei ole veel nii tugevad, et vägivallaringist välja tulla ja abi paluda. Aitäh teile!» kirjutab europarlamendi saadik oma sotsiaalmeediapostituses ning lisab: «Ja samuti tahaksin ma tunnustada kõiki eksperte, ametnikke ja vabatahtlikke, kes aitavad naistevastase vägivalla ohvreid. Tänu teile on väga paljud naised juba saanud abi ja saavad tulevikus.»